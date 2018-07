Descarta PAN intervención de Corral en elección

Noticias de Chihuahua.-

El presidente estatal del Partido Acción Nacional, Fernando Álvarez Monje, negó que el gobernador Javier Corral Jurado haya intervenido de ninguna manera en el proceso electoral como acusó el dirigente de Morena, Martín Chaparro.

“Es bastante temerario para cualquiera señalar que una autoridad se haya metido en favor o en contra de u partido político, no hay evidencia de eso y yo los llamo a la prudencia”, manifestó Álvarez Monje, quien dijo que se ha comunicado con Martín Chaparro para que todos se “serenen”.

Asimismo dijo que no es con aspavientos, gritos y haciendo ridículos en la Asamblea Municipal Electoral como se gana la elección ya que existen protocolos y preceptos legales para realizar los cómputos distritales.

“No estamos dispuestos a aceptar que señalen ni al gobernador ni a nadie si no tienen una sola prueba de eso, por lo tanto le he pedido de manera comedida que establezcamos un diálogo de forma positiva y dejemos desarrollar los cómputos de las asambleas de la mejor manera y me ha dicho que sí. A ver si le hacen caso los muchachitos que tiene ahí en esas asambleas porque la verdad de las cosas es que hasta gente de fuera de aquí de Chihuahua anda rondando los pasillos del lado de Morena”.