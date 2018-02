Descarta Crystal que Congreso dé “fuero” a servidores; bajan dictamen para aclarar

Noticias de Chihuahua.-

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Crystal Tovar Aragón, informó que el dictamen para expedir la Ley de Juicio Político y Declaratoria de procedencia fue bajado de la orden del día para aclarar los puntos que están causando polémica por diversas inconsistencias de técnica legislativa que ocasionaron una mala interpretación y que posteriormente serán modificados.

La legisladora manifestó que se estarán modificando estos errores, pues además no se empató la constitución federal con la constitución local y dentro de la misma iniciativa no se contemplan algunas propuestas que presentó ella como iniciadora para expedir esta ley, tal es el caso de la necesidad de las dos terceras partes de los legisladores para validar si se procede o no en contra de algún servidor público, tanto para el juicio político como para la declaratoria de procedencia.

Tovar Aragón descartó que el Congreso del Estado busque darle “fuero automático” a los servidores públicos, indicando que la misma Constitución Política del Estado de Chihuahua establece que servidores públicos tendrán que pasar primero por una solicitud de juicio político o declaratoria de procedencia antes de ser juzgados por algún delito del que se les acusa, siendo el Congreso quien debe revisar las pruebas presentadas por la autoridad que busca juzgarlos para descartar persecuciones políticas.

La legisladora señaló que dentro de la ley se establece que antes de procesar a algún funcionario, la Fiscalía General del Estado debe iniciar una petición al Congreso para aplicar la declaración de procedencia y mientras se desahoga esta solicitud se debe suspender el proceso y posteriormente esperar la resolución del Poder Legislativo, quien en base a pruebas presentadas por el Ministerio Público y a la misma parte acusada determinará tras un análisis de una comisión jurisdiccional -integrada por diversas fuerzas políticas y de manera plural- si se procede o no a la declaratoria.

Las pruebas que presente la parte demandante o la parte que presenta la solicitud deberá cumplir con diversos requisitos que acrediten que no se trata de un acto de revanchismo política o porque se desee quitar del puesto a un funcionario que causa molestias por la disidencia u oposición ante alguno de los poderes públicos.

Tras la publicación de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativa, aprobada en enero del 2016, se estableció que las solicitudes de juicio político en contra de servidores públicos se sujetaría a lo dispuesto en la Ley expedida por el Congreso del Estado para tales efectos, sin embargo a dos años de esta modificación no se había expedido dicho marco jurídico y actualmente existen al menos tres solicitudes contra diputados en este tema.