Descarta COESPRIS alerta por refrescos contaminados en Chihuahua

Noticias de Chihuahua.-

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris), informa que no existe alerta por contaminación en refrescos de la marca Seven Up en la entidad.

Lo anterior, ante los casos de intoxicación que presentaron al menos diez personas en el Estado de Baja California, por la ingesta de refrescos contaminados de la empresa Pepsi.

La comisionada estatal de la Coespris, María Eugenia Galván Antillón, explicó que la empresa refresquera en donde se detectó el lote contaminado no tiene nexos comerciales en los márgenes del territorio estatal.

Es decir que la producción de Baja California no llega a Chihuahua por ninguna ruta comercial, por lo que hasta el momento no se han presentado casos similares por intoxicación en la entidad.

Sin embargo, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se encuentra a la espera de la instrucción federal para actuar en consecuencia si se determinase que existe por remoto caso o posibilidad de riesgo para la población de Chihuahua, por posible ingreso de este producto.

Las autoridades sanitarias de aquel estado ya cuentan con el lote de producto contaminado asegurado y fuera del mercado, que consiste en 3 mil 900 paquetes, con 8 unidades cada uno, que se distribuiría en los estados de Baja California y Sonora.

La Cofepris se encuentra en etapa de muestreo para analizar y determinar el causante determinar cuál fue el contaminante.