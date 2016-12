Denunciarían abogados procedimiento de ratificación de magistrados; busca Congreso adelantarse

Noticias de Chihuahua.-

El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, Miguel La Torre Sáenz, justificó el dictamen por medio del cual se busca reponer el proceso por medio del cual se ratificó a los magistrados de Parral, Gerardo Javier Acosta Barrera y a Otilia Flores Anguiano, en donde indicó que de no hacerlo, podrían incurrir en una falta que luego un juez federal podría obligarlos a reponerlo.

Afirmó que no buscan sancionar a la pasada Legislatura, si no que lo único que quieren es subsanar el proceso, mismo que “están convencidos se hizo mal”. Enfatizó que no es una decisión o un tema que se haya generado en el propio Congreso, pues hace varios días llegaron 3 denuncias de abogados de Parral, quejándose del proceso por el cual fueron ratificados o reelectos.

“Los propios magistrados en funciones saben quiénes son estos abogados, incluso indicaron que en uno de los casos se trata ya de un problema personal, nosotros no tenemos una relación directa con las personas que presentaron esta propuesta, no los conocemos”, indicó.

“Debemos darle cumplimiento a la Ley porque si no reponemos el procedimiento el gran riesgo es que las personas que presentaron las denuncias -una de ellas es ex magistrada, acotó- si se les otorga un amparo van a generar que de todas maneras se nos obligue al Congreso a reponer el procedimiento”, añadió.

Afirmò que aquí la controversia no es si continúan o no los mismos magistrados, si no que el fondo del asunto es sobre la fecha donde fueron ratificados, a fin de saber si fue correcta o no.

“En la comisión consideramos que se adelantaron por cuestiones políticas, en el sentido de que temían que la nueva Legislatura no los ratificara. Nosotros no estamos juzgando el actuar de los magistrados, incluso no pedimos destituirlos, pues sólo estamos pidiendo la reposición del procedimiento donde ellos harán valer sus propios argumentos”, apuntó.

Relató que los magistrados manifiestan que hay criterios de la propia Corte donde dicen que la fecha en la cual empieza a surtir efecto su nombramiento es cuando toman protesta ante el Legislativo, por lo que suponen se basaron en esa fecha para llevar a cabo el procedimiento.

“Pero la Constitución dice que surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación y este fue emitido cuando los nombraron hace 3 años el 29 de diciembre. Es decir, para haberlos ratificado tendrían que haber contado 90 días antes del 29 de diciembre de este año lo cual caía aproximadamente el 01 de octubre y los ratificaron el 22 de septiembre (…) esa es la posible violacion del proceso”, dijo.

“Los abogados denuncian mala actuación de los magistrados, nosotros no nos metemos en eso, sólo en la anticipación por lo que el nombramiento carece de validez y si nos esperamos más un juez de distrito nos va a obligar a hacerlo el 29 de diciembre”, finalizó.