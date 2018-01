Denunciarían a Sedatu por no pagar deuda al Municipio

Noticias de Chihuahua.-

El titular de Desarrollo Humano, Marco Bonilla dio a conocer que la Delegación Sedatu en la capital hasta el momento ha incumplido con un contrato del cual debió haber quedado liquidado desde 2016 para programas de beneficio social.

“Doce meses y se sigue incumpliendo estamos viendo nosotros como lo hemos estado haciendo viendo de manera amistosa viendo como lo podemos solucionar y si no bueno ya consideramos otro tipo de acciones ya más jurídicas y legales para poderlo resolver porque hay obviamente contratistas en los que no se les ha podido pagar por el incumplimiento de contrato”, expresó al señalar que se adeuda aún 2.5 millones de pesos del programa Habitad y Cuartos Rosas.

No obstante, el funcionario no recalcó que Sedatu no quiera pagar, pues ya dio un abono muy importante, sin embargo ahora para liquidar esos poco más de dos millones de pesos, buscan a la delegada Lucía Chavira para llegar a un acuerdo amistoso.

Bonilla Mendoza afirmó que aún hay trabajadores que no pueden recibir el sueldo que se les prometió por incumplimiento de la Federación.