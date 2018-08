Denuncian tortura al interior del Cereso 1; piden ayuda de la CNDH

Noticias de Chihuahua.-

Tras el pasado motín registrado el jueves de la semana pasada al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) número uno ubicado en Aquiles Serdán, donde se registró el homicidio de Arturo Padilla “El Genio”, líder de los Aztecas, esposas de internos del penal señalan ante esta redacción que al interior de la cárcel existen varias violaciones a los derechos humanos por ello, piden de urgencia la atención de la Comisión Nacional.

Comentan a Entre Líneas que desde ese jueves, muchas de los 200 internos del módulo tres, ya no saben nada de sus maridos e hijos. Y es que argumentan que ese día se trató de un motín donde los internos del grupo de ‘Los Aztecas’ ingresaron al área de alta peligrosidad, desarmaron a custodios y se hicieron de tiros hasta llegar a los módulos de alta peligrosidad.

Hasta ahora muchas mujeres están incomunicadas al no saber nada de ellos. Quien comentó los hechos manifestó que por suerte logró hablar con su esposo, sin embargo, él estaba bajo custodia respondiendo de forma breve.

Fue el sábado pasado cuando a las esposas y madres de familia les tocaba visita. Ellas llegaron desde las 7:00 horas y les prohibieron acceso alguno, lo cual se mantienen en el estrés de no saber qué ocurre, ya que dicen estar seguras que ese día jueves, no se trató solo de la muerte de ‘El Genio’ sino de otros más, sumándole la serie de heridos que el comunicado de Fiscalía no dice.

Ahora destacan que de esos 200 internos que estaban en el módulo 3, muchos de ellos provenientes de Ciudad Juárez, fueron cambiados al módulo 1, destacando que no son de alta peligrosidad como se ha manejado.

Piden a la CNDH

El llamado lo hacen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues destacan que no hay confianza en la Comisión Estatal.

“Aquí hay tortura, tanto psicológica como física, pues los dejaron sin comer y tomar agua durante dos días además de que a muchos los tienen sólo en bóxers y no nos dejan verlos, no todas podemos hablar con nuestros esposos“, indica.

Al final se agrega que una cosa es lo que dice un comunicado oficial por parte de la Fiscalía, a lo que dicen ellas como familiares de los internos, es por ende que exigen una solución, pues muchas madres de familia tienen que venir desde Ciudad Juárez para ver a sus esposos y en estos momentos se les ha negado, lo que les da a suponer que los tienen golpeados.