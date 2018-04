Denuncian maestros irrupción de “reventadores” en plantón del Centro

Noticias de Chihuahua.-

A través de las redes sociales, maestros de la Sección 42 del SNTE que se encuentran en paro laboral para exigir el pago de sus salarios y prestaciones, denunciaron la irrupción de “reventadores” al plantón que mantienen en el Centro de la ciudad de Chihuahua.

El mensaje que comenzó a compartirse en diversos muros de Facebook es el siguiente:

FAMILIA Y AMIGOS:

En estos momentos en la Cd. De Chihuahua, acaba de pasar un incidente con gente infiltrada con la playera del SNTE quiso ocasionar conflicto y agredir a compañeros con palos y piedras.

El Gobierno ha buscado desestabilizar nuestra mente, voluntad, seguridad con la unica intencion de NO PAGAR LO QUE NOS CORRESPONDE!!.. de tal manera que utiliza sus guarros para tal efecto. Juro que nuestras exigencias son pacificas, buscamos JUSTICIA, somos personas preparadas, en nuestras filas somo miles con dos o tres carreras, maestrias, doctorados, etc. No somos animales creemos en el dialogo libre y transparente, pido su apoyo, solidaridad y sobre todo su sentido comun. Una disculpa sentida a la sociedad afectada por nuestras acciones pero hoy la leccion del Maestro es Resistir hasta el final (sic).

Los maestros de la Sección 42 del SNTE cumplieron hoy 10 días de paro, mismo que inició el pasado martes 17 de abril.