Denuncian falta de becas al extranjero otorgadas por el Conacyt

Ante esta redacción se dio a conocer que el Conacyt dejó sin beca al extranjero a decenas de nuevos estudiantes de posgrado del Estado. Al menos 60 estudiantes no podrán continuar con sus estudios de posgrado en el extranjero por causas no reveladas.

A través de un comunicado fundamentaron que el pasado 21 de marzo de 2017 se publicó en la página oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua por parte de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a través del Instituto de Innovación y Competitividad y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el ofrecimiento de 100 becas para profesionistas mexicanos que radiquen en el estado de Chihuahua para realizar estudios de posgrado en el extranjero, estas becas incluyen el pago de colegiatura, manutención mensual y seguro médico y son para estudiar en alguna de las mejores 200 Universidades a nivel mundial que estén ubicadas en la Unión Europea, Reino Unido, Londres y el resto del mundo.

La información antes mencionada fue dada a conocer por Lisbeily Domínguez, directora del Instituto de Innovación y Competitividad, así como Berenice Hernández, encargada del área de Vinculación. Mientras que el 19 de Mayo del 2017, la misma directora del Instituto de Innovación y Competitividad, Lisbeily Domínguez, informo que un total de 97 aplicaciones para programas de maestría y doctorado fueron registradas en las oficinas al cierre de la convocatoria el 8 de Mayo, lo cual implico un incremento aproximado del 42% en comparación al año pasado. Indicando también, que las personas que presentaron solicitud son de los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Buenaventura, Meoqui, Jiménez, Delicias, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes.

También el pasado 7 de julio, en el que los resultados de las becas fueron liberados en la página oficial de CONACYT, mostrando solo un total de 32 becas aceptadas. Representando casi un 70% de solicitudes rechazadas, situación no observada en pasadas convocatorias. Mientras que la reducción de becas otorgadas a los estudiantes, fue de un poco más del 50% en comparación al año 2016, en el que 68 becas fueron dadas a estudiantes, mientras que solo 2 solicitudes fueron rechazadas. Si, bien el Instituto de Innovación y Competitividad, ni CONACYT especificaron las causas del gran número de rechazo de solicitudes y la disminución del número de becas, ni han emitido algún tipo de comunicado hasta ahora, se presume que es debido al recorte presupuestal que en estos momentos está aplicando CONACYT, ya que en otros Estados de la Republica se está presentando una situación similar. Esto sin importar las declaraciones hechas por Pablo Rojo, director nacional de becas del CONACYT, en las cuales afirmo que el número de becas nacionales y al extranjero que se otorgarían, serian similares a las del 2016, sin embargo, al parecer esta promesa no se ha visto cumplida en la reciente semana. Así mismo, el 12 de Marzo la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Marisela Terrazas Muñoz, mencionaba que los jóvenes en el estado habían desaprovechado 30 becas de un total de 100 ofrecidas por el CONACYT para estudiar en el extranjero. Incluso declaro “En el 2020 vamos a ser el 75% de la fuerza laboral, es muy necesario que estos jóvenes se preparen, que vean y que genera oportunidades para el extranjero y poder regresar muchas ideas para el estado” y agregando “es alguna falla de que los jóvenes no se están enterando de estos programas y que pues es importante”; declaraciones que en estos momentos parecen contradecir la situación actual. Si esta situación se mantiene, un poco más de 60 estudiantes residentes del Estado y cientos más de todo el país, se verán impedidos de cubrir los gastos económicos generados por los estudios de posgrado; gastos que serían cubiertos por esta beca. Lo cual representa un significativo retraso científico en la entidad.

