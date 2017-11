Denuncian extorsiones telefónicas; fingen secuestros

Noticias de Chihuahua.-

Uno de los lectores de este medio de información reportó el número 614 2685556, del cual recibió una llamada en el que le decían que tenían secuestrada a su esposa.

El lector informó que por fortuna el y ella estaban fuera de la ciudad y no cayeron en el juego, sin embargo alertaron para que no contesten ese número.

Otro lector compartió también su denuncia, dando a conocer lo siguiente:

Hago saber a toda la gente que recibí varias llamadas de este número telefónico amenazándome que me van a levantar por si algo me llega a pasar ya saben de que se trata me dijeron que eran de la policia federal y agarraron mi número de teléfono de las publicaciones de venta que hago en facebook y no es miedo nomas precaución para que compartan porfavor gracias de antemano el numero es 9878765491.