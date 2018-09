Denuncian explotación de 25 haitianos en empresas maquiladoras

Noticias de Chihuahua.-

El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, denunció que migrantes haitianos han sido enganchados en Mexicali y Tijuana por presuntos promotores de trabajo para que viajen hasta Chihuahua con promesas de buenos empleos, sin embargo al arribar aquí han encontrado explotación laboral en las empresas Superior, fabricante de rines, y Zodiac.

Según las investigación realizada en este estado por el derechohumanista, el primer grupo de haitianos que llegó a Chihuahua para trabajar en la empresa Superior fue de cincuenta migrantes provenientes de Baja California, pero al final se quedaron establecidos 25 y la otra mitad regresó al observar las condiciones de explotación que se les ofrecieron en los trabajos mencionados.

El activista refirió que les pagan 3 mil 500 al mes, pero no presentan quejas debido a la condición de vulnerabilidad en la que viven y por miedo a su seguridad, por lo que ha buscado acercamiento con el gobernador Javier Corral Jurado pero no ha obtenido respuesta y de la misma forma ha buscado el acercamiento con el presidente de Index, Luis Carlos Ramírez, quien no lo ha recibido.

Añadió que la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ana Herrera Lasso, es quien lo ha recibido y se comprometió a revisar las condiciones de trabajo de los haitianos, así como la situación en la que viven en esta ciudad, pero cuando han ido a realizar inspecciones los trabajadores no denuncian la explotación laboral que están sufriendo por temor a perder el sustento económico.

El derecho humanista añadió que los tres niveles de gobierno deben priorizar el tema migratorio, sobre todo el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se espera que en los próximos meses México sufra una crisis en este sentido, ya que se prevé la deportación masiva de haitianos de Estados Unidos a México.