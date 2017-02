Denuncia vs fiscal no tiene materia; Fermín anda viendo qué chicle pega: Madero

Noticias de Chihuahua.-

El coordinador del gabinete estatal, Gustavo Madero Muñoz, refirió que la demanda presentada por el ex líder estatal del PRI Fermín Ordóñez, no tiene materia ni sustento, ya que su único objetivo es golpear a los integrantes de la actual administración.

Madero Muñoz indicó que Fermín se ha caracterizado por intentar ensuciar la imagen del gobierno corralista con acusaciones triviales y superficiales para ver “qué chicle pega”.

Añadió que en el caso particular del fiscal Peniche, el Estado no encuentra materia de fondo para sustentar la denuncia que el priísa interpuso en su contra por haber desacatado la suspensión por tres meses que ordenó la Secretaría de la Función Pública a raíz de una negligencia administrativa.

El coordinador abundó que Peniche no está obligado a dejar su cargo, pues primero se tiene que dar entrada a la denuncia y definir que tenga los elementos suficientes para iniciar un proceso de investigación.

“Cualquier vato que vaya pasando puede demandar a cualquiera, el presentar una demanda no te hace culpable, cualquiera puede demandar al Papa ahorita y no por eso el Papa tiene que dejar el cargo, primero se tiene que ver si se acepta la demanda y si tiene materia la demanda, pero yo advierto que no la tiene”