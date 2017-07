Denuncia síndico falta de atención en espacios públicos

Noticias de Chihuahua.-

Miguel Riggs, sindico del Ayuntamiento de Chihuahua, tomó parte ante el cuerpo colegiado para exponer la grave y lamentable situación física y de vigilancia en que se encuentran los espacios públicos de la Capital.

Durante su intervención, Riggs Baeza, enfatizó que “una parte primordial en materia de Seguridad Pública, es la referente a la prevención del delito, situación directamente ligada a la necesidad que tiene el ciudadano de contar con espacios dignos para su esparcimiento, lugares que deben de ser adecuados y sanos para la convivencia, y es ahí donde entra nuestra obligación como Gobierno, tarea en la cual estamos fallando”, recalcó el Síndico.

Miguel Riggs declaró que “como Municipio, somos los primeramente responsables en dar soluciones y generar las condiciones que le permitan al ciudadano desarrollarse en un ambiente de calidad, no podemos excusarnos de esta obligación y querer que el Estado resuelva todo”. El funcionario enfatizó que Chihuahua tiene un problema de desatención y descuido de los espacios públicos, llámense parques o plazas, lo cual forzosamente influye de manera negativa en el desenvolvimiento de la sociedad. Desde el inicio de trabajos la actual Sindicatura, un equipo de profesionales de esta dependencia, se ha dado a la tarea de revisar la situación en que se encontraban y actualmente están las zonas públicas de la capital, entendiendo la compleja logística que conlleva este trabajo y sumado a las constantes quejas de los capitalinos en cuanto a las deplorables condiciones en que están sus parques. “Hemos sido reiterativos con las Direcciones del Ayuntamiento, en la urgencia de atender esta problemática, e incluso bajo oficios turnados a las dependencias responsables de este tema, hoy concluimos que no han servido de nada, al no ver avances significativos en esta situación”, aseveró Miguel Riggs.

Parques como el Rejón, el Encino o el Aventura, están desatendidos, así como los de las colonias Granjas, Cerro Grande, Rinconada, Los Nogales o Ávalos, donde la atención a los mismos es inexistente, imperando el descuido, el vandalismo y la falta de limpieza a baños, juegos, canchas o jardines. Miguel Riggs finalizó externando que “si estamos empeñados en recomponer nuestra situación como sociedad, la recuperación de espacios públicos debe ser un tema prioritario para la administración municipal actual; deberé de revisar e incidir en la factibilidad financiera para destinar mayores recursos a esta urgente situación”.