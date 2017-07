Denuncia a su esposa por llegar a casa ebria y golpearlo, no la detienen

Noticias de Chihuahua.-

En el municipio de Camargo un varón acudió a denunciar ante la Fiscalía a su mujer por violencia familiar.

De acuerdo con el portal Impacto Noticias, se dio a conocer que hubo dos denuncias por violencia familiar, en una de ellas la víctima es un hombre en el que su mujer llega a deshoras, en estado etílico y a agredirlo.

Fernando Ruvalcaba, titular de dicha representación social, informó que recibieron la denuncia durante el fin de semana, pero el caso no se consignó.

Refirió el funcionario estatal que la violencia familiar hacia los hombres va a la alza pero los hombres no denuncian por vergüenza. –“En éste caso la autoridad va a actuar igual, en contra de ésta mujer agresiva, donde el varón manifiesta que constantemente lo agrede, existen leyes secundarias de protección a la mujer, no hay para el hombre, sin embargo el tipo penal no distingue que sea hombre o mujer, puede ser cualquier persona que cometa el delito, hubo dos denuncias anteriores de hombres agredidos por sus mujeres pero ya no les dieron seguimiento a las denuncias”,- concluyó Ruvalcaba.