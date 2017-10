Dejan libre a agresor que disparó contra domicilio de ex pareja

Noticias de Chihuahua.-

En febrero del año pasado, el ex policía municipal y escolta identificado como Guerrero Iván García Velázquez realizó hasta quince disparos contra el domicilio de su ex pareja en Jardines de Sacramento.

Fue en el mes de abril que la autoridad judicial lo dejo libre por supuestas faltas de pruebas y debido a que solamente le abrieron cargos por daños y violencia familiar, más no por intento de homicidio pues los disparos se realizaron contra el domicilio.

Tras darle la libertad se le impuso al agresor una serie de restricciones y condiciones, según se detalla en la denuncia hecha contra el sujeto, de las cuales ya ha sido incumplida una de estas, relacionada con realizarse exámenes toxicológicos.

La autoridad determinó que en caso de no cumplir las condiciones, este tendría que ser detenido nuevamente, pero hasta el momento no hay una fecha para nueva audiencia ni la detención de la persona, quien el sábado pasado regresó de nueva cuenta al domicilio de su ex pareja para disparar en diversas ocasiones.

Derivado de la omisión de las autoridades, la ex pareja denunció el temor y señaló que buscará justicia, independientemente de las influencias que pueda tener el agresor.