Deja JMAS sin agua a vecinos de la colonia Lealtad I

Desde el pasado jueves dejó de salir agua de las llaves. Vecinos del sector Lealtad 1 en la parte alta de la colonia se quejaron por la falta de servicio del vital líquido, por lo que exigen atención de la JMAS y del gobernador Javier Corral.

Denuncian a Entre Líneas que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento que encabeza Roberto Lara, nunca les notificaron el porqué les iban a cortar el agua a decenas de familias.

Uno de los afectados comentan que el agua es uno de los servicios con los que más batallan para que se dote al cien por ciento tal y como lo dice la JMAS.

“Ya tenemos días sin el servicio, no puede ser posible que de media calle para arriba no les falte el agua y siendo que es gente que ni contrato tienen no es justo, no dan solución, siempre es lo mismo“, expresó uno de los afectados.