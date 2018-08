Definen a aspirantes a auditor que se someterán a entrevista

Noticias de Chihuahua.-

El Panel de Especialistas encargado de integrar la terna de aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a las Bases Cuarta y Quinta de la Convocatoria, da a conocer el listado de aspirantes inscritos con su perfil curricular, así como el Cronograma de las entrevistas que se realizarán a quienes pasan a la segunda etapa por haber cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados.

LISTA DE PERSONAS INSCRITAS:

1. ENRIQUE EDUARDO SEIBERT SEPÚLVEDA

2. ÉDGAR RAFAEL CÓRDOVA ORTEGA

3. RAÚL FLORENCIO AGUILERA CELAYA

4. FRANCISCO MATA CAMARILLO

5. GENARO MOLINA FRÍAS

6. ALBERTO OCHOA LOYA

7. FRANCO ABDUL ORONOZ

8. MARTÍN MATRÓN PACHECO

9. MARIO SILA DE LA GARZA ÁLVAREZ

10. MÓNICA VARGAS RUIZ

11. HÉCTOR MANUEL MENDOZA SÁNCHEZ

12. JESÚS MANUEL MOLINA MURILLO

13. JUAN FRANCISCO CINCO ZAMARRÓN

14. ARMANDO VALENZUELA BELTRÁN

15. HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX

16. LUIS RAÚL OLIVAS

17. MARCO ANTONIO MARAVÉ BASTO

18. ERNESTO ALONSO BAEZA QUEZADA

19. CRISTÓBAL ANTONIO PEINADO QUEZADA

20. ROBERTO SALVADOR SOLÍS HERNÁNDEZ

21. JOSÉ ANDRÉS RUELAS ASTORGA

22. GLORIA ANDREA PERALES ALMEIDA

23. HÉCTOR HUGO CARO RODRÍGUEZ

ASPIRANTES QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS

Con relación al aspirante Edgar Rafael Córdova Ortega, según se desprende de la documentación presentada, no cumple con el requisito señalado en la Base Primera, numeral V, que señala: “Contar al día de su designación con Título de antigüedad mínima de cinco años y Cédula Profesional de Contador Público, Licenciado en Derecho, Licenciado en Economía, Licenciado en Administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello”. Lo anterior, en virtud de que el Título de Licenciado en Contaduría Pública que exhibe fue expedido el día 3 de agosto de 2016, siendo evidente que no cubre la temporalidad mínima requerida para participar, pues su antigüedad es de únicamente dos años. Adicional a lo anterior, tampoco exhibió la Cédula Profesional y en ese sentido, se acordó por unanimidad de votos que la falta de alguno de los documentos solicitados es motivo para no tener por presentada la inscripción, de conformidad con la Base Cuarta de la Convocatoria.

Por lo que se refiere al aspirante Mario Sila de la Garza Álvarez, no cumple con el requisito identificado con el numeral VI de la Base Primera de la Convocatoria, que señala: “Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en Administración Pública, en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”. Lo anterior, toda vez que del examen de la documentación que presenta en su expediente se advierte que si bien es cierto cuenta con Licenciatura en Administración de Empresas, sus actividades profesionales las ha desarrollado en ámbitos diferentes a las materias de este proceso de selección, lo que autoriza a concluir a este Panel que no cumple con el requisito antes mencionado.

De manera similar se encuentran observaciones al aspirante Cristóbal Antonio Peinado Quezada, quien no acredita los requisitos identificados con los numerales V y VI de la Base Primera de la Convocatoria, pues según se desprende de las documentales contenidas en su expediente, el candidato cuenta con Título de Ingeniero en Electrónica, profesión que no está relacionada con actividades de fiscalización, y si bien es cierto cuenta con título de maestría en Administración Pública, únicamente se ha desempeñado en actividades relacionadas con las materias de control, auditoría financiera y de responsabilidades durante el periodo comprendido de junio a agosto de 2017, en el cual se desempeñó como Auditor en la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, periodo que no cubre la temporalidad mínima requerida de experiencia en las materias antes mencionadas.

Del mismo modo, la aspirante Gloria Andrea Perales Almeida no acredita los requisitos identificados con los numerales V y VI de la Base Primera de la Convocatoria dado que de la revisión de su expediente se advierte que cuenta con Licenciatura en Comercio Internacional, profesión que no está relacionada con actividades de fiscalización; además, no acredita con la documentación presentada los cinco años de experiencia en Administración Pública, específicamente en las materias de control, auditoría financiera y de responsabilidades, razones que han sido consideradas por quienes integramos este Panel para dar por concluida su participación en el presente proceso de selección de aspirantes.

Por lo que se refiere al resto de personas participantes (19), todas pasan a la etapa de entrevistas, toda vez que dieron cumplimiento a los requisitos solicitados en la Convocatoria.