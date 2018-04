Defensa de “La Coneja” interpondrá demanda contra Corral en la PGR

Noticias de Chihuahua.-

El abogado Antonio Collado, defensa del ex secretario general del PRI Alejandro Gutiérrez, estará presentando el día de mañana una denuncia en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ante la Procuraduría General de la República (PGR) por obstaculizar y negarse a permitir el traslado de su representado al reclusorio norte de la Ciudad de México para quedar a disposición de un juez federal.

El defensor le informó a El Diario que su representado está en condición de rehén político del gobernador, quien lo mantiene en prisión preventiva para sus propósitos político electorales, ya que según el Código Penal el delito por el cual fue acusado no amerita prisión preventiva y aunado a esto está siendo acusado por un delito que no pudo haber cometido por no ser servidor público.

El abogado indicó al medio que la negativa del mandatario estatal de entregar a su representado a la justicia federal es porque se dejará evidenciado el tinte político electoral detrás de este caso y las manipulaciones que se han realizado de la justicia para mantenerlo en prisión, pese a que no existe un ordenamiento que de pie a la prisión preventiva.

Fue el pasado fin de semana cuando el Poder Judicial de la Federación resolvió que era de la justicia federal la competencia para juzgar el desvío de los 250 millones de pesos a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el 2016, por el cual se encuentran siendo juzgados también los funcionarios estatales Gerardo Villegas y Enrique Tarín.

El Tribunal Colegiado encargado de dar resolución a la competencia del caso indicó que estos recursos eran de orden federal para materia educativa, por lo que la afectación fue en contra de la federación y no contra la entidad federtativa de Chihuahua.