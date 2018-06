Decretos de Conagua no incluyen acuíferos de Chihuahua; abusos se dan con o sin ellos

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que dentro de los 10 decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto mediante los cuales se modificó el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, no se encuentra ningún acuífero del estado.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya había descartado que estos documentos implicaran la privatización del vital líquido ya que no otorgan beneficios para ningún particular y por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen en una proyección de 50 años.

Con los decretos, insistió la dependencia federal, 295 de las 757 cuencas del país preservarán sus ecosistemas en las condiciones que hoy se conocen gracias a la garantía del escurrimiento de agua en ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.

Por su parte, el mandatario estatal señaló que ya han recibido toda la información referente a los decretos no sólo por parte de la Conagua, sino de fuentes como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) que realizó un aval técnico y científico sobre los fines medioambientales de los mismos.

El jefe del ejecutivo reconoció que hubo preocupación en un inicio debido a la mala comunicación por parte del gobierno federal, la cual abrió la sospecha de que existiera un viso de privatización, sin embargo algunos académicos han referido que no hay tal e incluso defendieron la pertinencia de los decretos.

“Creo que lo que ha sucedió fue un problema de comunicación del propio gobierno federal que no ha sabido plantear a qué se refiere con la eliminación de estas vedas y que no son todos en los acuíferos una liberación total, sólo parcial, pero que tiene fines muy específicos, medioambientales de consumo urbano de reserva en términos ecológicos y los 10 decretos ya los hemos analizado, de entrada ninguno toca ninguna cuenca hidrológica del estado de Chihuahua”, aseguró.

Empero, también advirtió que existe la posibilidad de que “alguien se aproveche” o que se den actos de corrupción para concesionar los recursos hídricos para otros usos, pero esto sucede incluso ahora con decretos o sin ellos por lo que hay que estar atentos al cumplimiento puntual de los objetivos.