Decisión de padres llevar o no a alumnos a la escuela

La secretaría de Educación y Deporte informó que los padres de familia podrán tomar la determinación de llevar o no a sus hijos a clases, ante las precipitaciones de nieve y aguanieve que se registraron esta mañana.

Eva Trujillo, vocero de la dependencia, manifestó que las escuelas del estado permanecerán abiertas hasta el último día de clases, el próximo 21 de diciembre, y los maestros darán sus lecciones de manera normal pero también tendrán la responsabilidad de poner al corriente a los alumnos que se hayan ausentado debido a las condiciones climáticas.

En este sentido señaló que no se aplicarán retardos o faltas a los niños y niñas que no acudieron a clases y se está al pendiente de todas las escuelas del estado, en particular de los planteles ubicados en las comunidades más apartadas.

También comentó que seguirán todos los avisas meteorológicos para, en su caso, analizar la posibilidad de adelantar el fin de cursos, sin embargo hasta este momento no se ha considerado que esta opción sea necesaria.

Finalmente, la portavoz exhortó a los padres de familia a extremar todas las precauciones al momento de llevar a los estudiantes a las escuelas para evitar cualquier accidente o percance, sobre todo salir con tiempo y conducir con cuidado.