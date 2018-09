Decepciona a Maru liberación de ‘La Coneja’ del Cereso

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta de Chihuahua, Maru Campos, opinó sobre la reciente salida del ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutíerrez, quien abandonó el penal este viernes a las 4:00 horas luego de nueve meses recluido por el presunto desvío de 250 millones de pesos a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda hacia la Administración del exgobernador César Duarte y posteriormente hacia las campañas del tricolor en 2016.

“Nos vemos decepcionados en este cambio de gobierno que creíamos que iba a ser distinto y pues bueno… no encontramos y no sabemos qué es lo que está pasando en la razón de ser”.

Decepcionada Maru Campos por liberación y arresto domiciliario de Alejandro Gutiérrez "La Coneja": Posted by Entre Líneas on Friday, September 28, 2018

Hoy confirmó el diario Reforma por el Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, quien indicó que de conformidad con la resolución legal fue puesto en libertad y quedará sujeto a la medida cautelar de arraigo con el dispositivo legal del brazalete y con la restricción legal de no salir del estado de Chihuahua.

Gutiérrez dejó el penal acompañado por sus abogados.

“Es la confirmación de que la justicia federal es selectiva y favorece al poder político. Es una página más en la historia de la corrupción política, que tiene al país sumido en la violencia y la desigualdad”, consideró Peniche.

Ayer, una Magistrada federal desechó la apelación con la cual el Gobierno de Chihuahua pretendía revertir la absolución de Alejandro Gutiérrez por el desvío de 250 millones de pesos al PRI, tras el retiro de la imputación por parte de la PGR.

Isabel Porras Odriozola, Magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, desechó la apelación 275/2018 promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, por ser notoriamente improcedente.

La defensa del ex secretario general Adjunto del CEN del PRI confirmó en un comunicado que Porras Odriozola estimó que la autoridad chihuahuense no tiene el carácter de parte en el proceso y, por tanto, no está legitimada para promover dicha impugnación.

“Esta resolución confirma que cualquier recurso o chicana legal interpuesta por el Gobierno de Chihuahua no prosperará, por lo que una vez exonerado deben ponerlo en inmediata libertad.

“Esto significa que el Poder Judicial de la Federación confirmó una vez más que no hubo elementos suficientes para acreditar la supuesta culpabilidad de Alejandro Gutiérrez”, afirmó en el texto el abogado Antonio Collado Mocelo.

Sin embargo, el Fiscal Peniche puntualizó que el proceso de los 250 millones seguirá en suspenso hasta que se agote el último recurso.

“Es donde se sobresee el proceso por el desistimiento de la PGR”, señaló.

Al priista se le sigue un proceso en el fuero común por un peculado de 1.7 millones de pesos, por lo que no puede salir de la Ciudad de Chihuahua.