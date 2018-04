Debemos dejar de evidenciarnos como un estado que incumple normatividades: Hever Quezada

Noticias de Chihuahua.-

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Héver Quezada Flores, precisó que a nivel nacional debe de dejarse de ver al estado de Chihuahua como una entidad que incumple con normatividades y para esto el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, debe acatar el ordenamiento de un Tribunal Colegiado en donde se solicita la puesta a disposición de la justicia federal al ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez.

Tras conocerse esta resolución, el gobierno de Chihuahua indicó que entregarían el caso a la Justicia Federal pero no permitirían el traslado del ex funcionario del PRI, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario de Aquiles Serdán, negándose el Gobierno a entregarlo para que sea trasladado al reclusorio norte en la Ciudad de México, como fue ordenado por un juez federal.

El legislador manifestó que si un nivel superior está mandatando debe acatarse pues en las últimas semanas se ha visto que por ir en contra de la ley se han dado golpes jurídicos para el estado de Chihuahua, los cuales han evidenciado también a un Congreso que está legislando en contra de la ley y por encima de lo establecido en la Constitución Mexicana.

“Espero que en este tema no sea el caso y no sea un capricho de querer juzgar al acusado, si lo tiene que juzgar la justicia federal o local que se haga, que se revise y si se incurrió en algún delito que se aplique una sanción conforme a la normatividad”, expresó el diputado, quien precisó que habría que revisar la resolución y determinar si el Gobierno incurre en responsabilidades al no acatar el ordenamiento.