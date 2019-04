Debate Cabildo proyecto para modernizar el alumbrado

Noticias de Chihuahua.-

En medio de discusiones y manifestantes, regidores del Ayuntamiento debatieron previo a la aprobación o no del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Planeación y Servicios Públicos del Cabildo, el Proyecto de Reconversión Tecnológica del Alumbrado Público de la ciudad, con el que se busca renovar el 100% de las luminarias de la capital en menos de dos años, mediante una concesión, que se realizaría a través de un proceso de licitación nacional, público y transparente.

En total deberán de ser 11 votos del PAN, tres de Morena, dos del PRI, uno PVEM y uno del PT.

Previo a la votación, Mónica Borruel, regidora del PAN, fue la única de la bancada albiazul quien dijo no estar a favor. Fundamentó que existen 81 mil lámparas de las cuales 16 mil lámparas en óptimas condiciones, por ello urge no mal entender el proyecto, pero no ve favorable hacer deuda. Tras la postura de la panista, los regidores de Morena la felicitaron y personas presentes en esta sesión le aplaudieron.

Por parte de la fracción de Morena, en voz de Rubén Castañeda aseveró que no están a favor porque hay opacidad y simulación. Finalmente pidió a los regidores hacer un voto razonado.

Catalina Bustillos, regidora independiente y de Morena a la vez, dijo oponerse al recalcar que no hay transparencia. Sebastián Torres, coordinador del mismo partido de izquierda, también criticó el proyecto, por lo que dijo sí estar a favor de la modernización pero no una deuda de 15 años.

Proyecto de luminarias

Fue el pasado 8 de abril cuando Maru Campos lo anunció. Recordó que el alumbrado de la ciudad tiene muchos años y muchas fallas; y cada vez es más complicado y caro mantenerlo, sin poder lograr un servicio óptimo, y a pesar de los grandes esfuerzos resulta prácticamente imposible devolverlo a niveles óptimos.

Cabe destacar que más de la mitad de las luminarias de la ciudad no cumplen con la Norma Oficial Mexicana, que tiene que ver con potencia de luz, distancia entre postes y ángulo de iluminación; y esto hace que estemos a media luz, pagando muchísimo por consumo de energía y por mantenimiento del sistema; sin tener el mejor servicio.

Este proyecto, permitirá, en menos de dos años, renovar cableado, transformadores, fotoceldas y demás elementos que no funcionan, y cambiar las más de 81 mil viejas luminarias por luminarias LED de mayor luminosidad, eficiencia y ahorro de energía; además de colocar 1,600 nuevas luminarias donde actualmente no hay, para que asegurar iluminación de la misma calidad para toda la ciudad.

Hacer la inversión inicial para estos cambios de tecnología es muy costoso y requiere de un nivel de especialización importante; por lo que, se plantea hacerlo a través de una concesión de servicio a 15 años, donde con el mismo dinero que ahora se gasta en el viejo sistema tanto en consumo de energía como en reparaciones, mantenimiento y gasto operativo, se pague a la empresa que será la encargada de hacer la inversión para la reconversión y dar el servicio de mantenimiento para tener un alumbrado moderno y eficiente.

La licitación

Se seleccionará al proveedor cuya propuesta cumpla con los requerimientos técnicos y financieros que fijen las bases del concurso, de manera pública y transparente. Para mayo información, el Gobierno Municipal pone a disposición de la ciudadanía la página de internet http://iluminamoschihuahua.mx/ en donde podrán encontrar toda la información del Proyecto de Reconvención Tecnológica del Alumbrado Público.