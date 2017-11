De solicitarse, CEDH analizaría competencia de la comisión para resolver queja de Duarte vs Corral

Noticias de Chihuahua.-

Durante la comparecencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, el diputado Miguel la Torre solicitó un informe de la queja presentada por el ex gobernador del estado, César Duarte Jáquez, en contra del actual mandatario estatal, Javier Corral Jurado, por presunta persecución política.

El legislador le cuestionó si esta queja no era de competencia nacional, a lo que el ombudsman respondió que la denuncia ya estaba planteada y primeramente tenía que atender los alegatos procesales para luego determinar si es procedente la competencia de la Comisión Estatal en la resolución de esta denuncia presentada.

Explicó que hasta que las partes no planteen si se gira la competencia hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) él no puede oficiosamente estar supliendo las funciones de la queja, por lo que en caso de existir una solicitud de este tipo se analizarían los alegatos procesales y se determinaría si hay facultad o no para esto.

El ex gobernador presentó la queja el pasado mes de abril, pues denunció que el mandatario actual estaba usando todo el aparato gubernamental para comenzar una persecución política en contra de él, “sin ningún fundamento”, según se precisó en la denuncia interpuesta ante esa comisión.