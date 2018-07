De 300 aspirantes sólo quedarán 20 bomberos en academia

Noticias de Chihuahua.-

Para ser aspirante a la academia de Bomberos de la ciudad de Chihuahua, es importante no tenerle miedo a las alturas, no tener antecedentes penales y sobre todo saber conducir. No importa que el aspirante tenga tatuajes, no hay discriminación ni tampoco importa si no saben nadar.

Lo anterior lo dio a conocer el coordinador de Bomberos, Joel Estrada Castillo, al mencionar que esperan graduar a 20 nuevos elementos para concluir el año con por lo menos 150 en la corporación.

La invitación fue publicada hace una semana para todas aquellas personas con vocación de servicio para formar parte de la institución como bombero de academia, los interesados deberán acudir a registrarse para ser consideradas dentro del proceso de selección y reclutamiento que se llevará a cabo dentro de las próximas semanas.

Debido al crecimiento de la mancha urbana y poblacional, la administración municipal incrementará el número de plazas para bomberos, para lo cual, hombres y mujeres que cumplan con los requerimientos solicitados, podrán aspirar a una vacante, luego de haber acreditado las entrevistas, exámenes psicométricos, físicos, médicos y socioeconómicos, para seleccionar a los mejores prospectos que protegerán a los chihuahuenses.

Si usted está interesado deberá, entre otros:

Acudir de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas, con currículum vitae o solicitud de empleo a la Escuela de Policía del Municipio, para registrarse

Tener entre 19 y 30 años de edad

Haber concluido estudios de Bachillerato o equivalente

Haber acreditado el Servicio Militar Nacional

No tener antecedentes penales ni policiacos en los últimos 3 años

No usar sustancias ilícitas y gozar de buena salud física y mental

Conducir automóvil

Para mayores informes sobre esta convocatoria, puede acudir directamente a la mencionada escuela, en la avenida Pacheco y Pablo Meoqui 8800. Col. Lealtad II, o bien, llamar a los teléfonos 4296000, ext. 4611 o 4617 o al 072.

El proceso de reclutamiento y selección ofrece oportunidades equitativas y sin discriminación, garantizando la equidad en las oportunidades de reclutamiento, empleo y la búsqueda de proporción de género en las filas.