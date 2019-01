Da Municipio alternativas de comercio a locatarios; reordenarán calle Cuarta

Noticias de Chihuahua.-

Tras una extensa reunión en la Secretaría del Ayuntamiento, comerciantes afectados por el incendio del Mercado Popular el pasado domingo 20 de enero, acordaron continuar con el diálogo y aceptar alternativas que ofrece el Municipio.

Es de recordar que el Mercado Popular que se quemó el 80 por ciento, es de particulares y no del Ayuntamiento, sin embargo el Municipio está interesado en que no se afecte la economía de los comerciantes y que no caigan en el ambulantaje tras la desesperación.

Al salir de la reunión César Jáuregui Moreno, dejó claro que en cuestión de la calle Cuarta, sitio en el que se quieren posicionar algunos, aseguró que habrá un reordenamiento próximamente.

Asimismo, Isaac Díaz, subdirector de Gobernación quien también estuvo presente, afirmó que las alternativas de comercio que se dieron para ofertar sus productos son:

-Avenida Independencia y Niños Héroes en el estacionamiento que aparece en la imagen, pues en ese lugar hay 68 espacios para los que vendan frutas y verduras.

También en los mercados Popular, Juárez y Reforma hay espacios, pues es de manifestar que la tercera parte del Mercado que sufrió daños está activo.

Díaz Burruola afirmó también que se les darán espacios en tianguis y otros lugares que no afecten a terceros.