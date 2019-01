Da González Tachiquín 13 razones para que no le den prisión preventiva

Noticias de Chihuahua.-

El exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Marcelo González Tachiquín, ofreció al juez Luis Carlos Flores Morales, 13 razones por las cuales no debe imponérsele la medida cautelar de prisión preventiva dentro de la causa penal 11/2019, relativa al delito de peculado agravado de 23 millones 200 mil pesos.

Durante el debate sobre la aplicación de medidas cautelares, el imputado decidió tomar la palabra para solicitar al juez que desechara la solicitud realizada por el Ministerio Público de aplicar la prisión preventiva en su contra.

El MP solicitó la prisión preventiva para evitar riesgo de sustracción de al justicia pues el imputado está sujeto a otro proceso por la causa penal 20/2019 relativa al delito de peculado de 1.7 millones de pesos.

Además, destacó que el exsecretario tiene la capacidad económica para salir del estado y del país, lo cual queda demostrado en los múltiples viajes que ha realizado en los últimos 18 meses a la Ciudad de México, diversas ciudades de Estados Unidos como Dallas, Houston, El Paso, Los Ángeles, Oklahoma, así como a Canadá y Japón.

González Tachiquín se autoproclamó un garantista y constitucionalista que cree en el contenido del artículo 1 Constitucional que establece que todos los ciudadanos gozarán de los derechos humanos consagrados en esta Carta Magna y en tratados internacionales. Esto incluye el derecho al libre tránsito del Artículo 11 que le permite entrar y salir del país sin que esto signifique ningún riesgo.

Asimismo enlistó 13 razones que muestran que tiene arraigo en la ciudad de Chihuahua y no es necesaria la imposición de una medida privativa de la libertad:

1. Dijo que su credencial de elector, su licencia y otros documentos tienen dirección en la ciudad de Chihuhaua. “Me detuvieron en mi casa”, sentenció.

2. Aseguró que diariamente lleva a sus dos hijos de siete y dos años a la escuela, conoce a sus maestros y maestras e incluso asesora a algunos de ellos.

3. Argumentó que, en promedio, acude entre cuatro y cinco veces al Club Campestre desde hace más de 30 años.

4. Subrayó que trabaja desde su casa para el Proctor Gallagher Institute, con sede en Scotsdale, Arizona, la cual se dedica a brindar asesorías en materia de desarrollo humano. Abundó que su trabajo como miembro de este corporativo es “cambiarle la vida a las personas para que ellas cambien el mundo”. Destacó también que es el único asesor latinoamericano entre los 30 asesores del instituto y, aún así, todo su trabajo lo haces desde su computadora en su casa. “Si dejo mis documentos migratorios no pasa nada, sigo siendo tan efectivo y productivo como siempre”.

5. Aclaró que renunció a al “privilegio” de ser profesor titular académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a su sueldo de 40 mil pesos mensuales y a sus prestaciones por ética ya que su actual trabajo consume su tiempo por completo. “Doné mi trabajo. Es una moda ética a nivel mundial, si no puedes atender la responsabilidad, es de alto contenido ético donarlo para que alguien que sí pueda lo haga”. Abundó que cuenta con maestrías y un doctorado, que fundó licenciaturas y maestrías en las facultades de Derecho y Contaduría; ha escrito cinco libros, incluido un best seller y siempre ha sido reconocido por su bien desempeño, para demostrar que su actuar siempre ah sido ético.

6. También apunto que tiene 19 propiedades en el municipio de Chihuahua, entre ellas una huerta nogalera en la colonia Ocampo que visita los martes y sábados desde hace 10 años

7. Puntualizó que no tiene cuentas bancarias, bienes ni negocios que no estén u operen físicamente en Chihuahua.

8. Indicó que aunque tiene un estilo de vida “respetable”, todo lo que gana al mes es lo que gasta, es decir, que sólo vive de su trabajo de seminarios y capacitaciones y esto se puede comprobarse físcalmente.

9. Reiteró que está dispuesto a dejar su pasaporte y su visa, así como para utilizar cualquier otro dispositivo electrónico o de geolocalización.

10. Señaló que dos o tres domingos al mes lleva a sus dos hijos menores de edad a la ciudad deportiva a las actividades del domingo familiar.

11. Citó dos publicaciones realizadas en su página de Facebook de fecha 28 o 29 de junio de 2018 y otra de agosto de ese mismo año donde respondió a los medios de comunicación que especulaban con columnas y notas desproporcionadas, para dejar claro que su domicilio está en la capital y que estaba a disposición de cualquier autoridad.

12. Abundó que en los últimos 365 días no salió más de 40 días y el resto los pasó en la ciudad de Chihuahua. Dijo que todos sus viajes fueron de entre cuatro y siete días y de ida y vuelta.

13. Concluyó manifestando que “si voy 40 veces al Campestre, si convivo en mi rancho y en la deportiva y si tengo 19 propiedades queda más que claro que mi convivencia y mi arraigo en la ciudad está acreditado; amo la ciudad donde he sido diputado, donde he sido funcionario, donde he sido maestro, donde he formado a mi familia, donde he hecho mi patrimonio”.