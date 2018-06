Cuando sea Presidente, acabaremos con protección a César Duarte: Anaya

Noticias de Chihuahua.-

En su visita a la ciudad de Chihuahua, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, se comprometió a terminar con la protección que se ha brindado desde el Gobierno Federal al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

El candidato del Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano manifestó que César Duarte iría a prisión por los delitos cometidos en el estado de Chihuahua en materia de corrupción y se apoyaría al actual gobernador Javier Corral Jurado en el combate que ha iniciado en la entidad en contra de los funcionarios de la administración pasada que fue encabezada por el ballezano.

“César Duarte irá a prisión”, sentenció el candidato presidencial y aseguró que las más de once órdenes de aprehensión en contra del ex mandatario estatal se estarían ejecutando pues no habría más protección por parte de funcionarios de alto nviel del Gobierno Federal, reiterando que combatirían la corrupción como lo ha hecho hasta el momento Chihuahua y se iniciaría una investigación en contra de Enrique Peña Nieto para conocer su participación en los casos de Odebrecht, Ayotzinapa, la Estafa Maestra y la Casa Blanca.

Anaya Cortés se comprometió además a premiar al gobierno de Chihuahua por el combate en contra de la corrupción, pues aseguró hasta el momento Javier Corral Jurado es el único que ha acusado a Enrique Peña Nieto de ser un corrupto y derivado de esto se ha castigado a la entidad chihuahuense, por lo que durante su mandato -de llegar a la presidencia- estaría coordinándose con el mandatario para seguir avanzando en castigar los casos de corrupción en la entidad.

Agregó que Chihuahua no sería abandonada por el Gobierno Federal como hasta ahora se ha hecho y estarían trabajando también para atender las cuestiones de inseguridad y violencia con más recursos económicos y elementos federales.