Pese a coordinación, sigue violencia; no estaría de más la Marina, dice Jáuregui

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, señaló que “no estaría de más que la Marina hiciera un operativo” en Chihuahua, a raíz de los últimos hechos violentos que se han registrado en la entidad, particularmente en la zona occidente donde la disputa entre células del crimen organizado parece no ceder.

Jáuregui Robles recordó que el Estado ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal, sin embargo esto ha parecido insuficiente para contener los enfrentamientos en la entidad.

Incluso la Policía Federal únicamente interviene en casos muy señalados en los municipios de Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc, pero poco aparecen cuando se generan balaceras en municipios de la sierra. Mientras que el número de soldados aún es insuficiente para cubrir el territorio estatal y se requiere cerrar el convenio para la llegada de 180 elementos de la Policía Militar.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de recurrir a la Marina, el funcionario reparó que por el momento no se ha contemplado su intervención pero tampoco se descarta ya que incluso en el 2016 encabezó un operativo en la zona de Carichí, en el que presuntamente habían sido detenidos Arturo Quintana Quintana “El 80” y Raúl Sosa Gamboa, “El Cabo”, este último abatido este año en Rubio.

No obstante, subrayó que las estrategias de seguridad en el estado no sólo deben ser reactivas, sino enfocarse en la prevención y el empoderamiento de la sociedad, ya que aún con la contención que logró la Semar durante su estancia en la entidad, la violencia no sólo regresó, sino que se recrudeció durante los meses subsecuentes.