Critican obra de El Encino; ‘Fue la peor de Garfio’, dicen

Noticias de Chihuahua.-

El director de Mantenimiento Urbano del Municipio, Félix Martínez, mencionó que la falta de alumbrado en el parque El Acueducto y en El Encino, son las dos principales obras que dejó inconclusas la administración de Javier Garfio Pacheco.

El funcionario arremetió contra el parque El Encino, cual fue la obra más presumida por el ex alcalde. Dijo que lo que los ciudadanos no saben es que no hay luz y que existe un adeudo con ejidatarios a quienes les invadieron el terreno sin permiso por ello, en la pista para correr y andar en bicicleta, circulan vacas y caballos.

Martínez Adrián puntualizó que la pasada administración afectó un ejido, pues les habían prometido una tierra la cual nunca les fue entregada y ahora hacen el reclamo a la actual administración.

“Fue una transa El Encino”, recalcó el funcionario, al también criticar la inversión que se hizo en el parque el Acueducto, donde se pagaron 20 millones de pesos en luminarias que no funcionan y que además, pudieron pagar 4 millones de pesos y el costo fue más.