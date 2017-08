Critica Isela Torres a minipartidos por rechazar reforma electoral

Noticias de Chihuahua.-

Luego de la lectura del dictamen de la reforma electoral, mismo que es rechazado por partidos como el PRD, Verde, PANAL y PT, la diputada del PRI, Isela Torres, criticó la actitud de dichas minibancadas por negarse a que se apruebe.

La legisladora priista resaltó el trabajo que se hizo previo a la elaboración del dictamen, sin embargo, resaltó que “no podemos echarle la culpa a la coincidencia con los temas que tuvimos con el PAN”.

Y es que los demás partidos políticos e incluso independientes, han criticado dicha alianza para sacar avante la reforma electoral.

Sin embargo, la diputada del PRI aseveró que “nosotros también tenemos derecho a negociar”.

La postura del Partido Revolucionario Institucional a través de sus cinco legisladoras en el Congreso del Estado, ha sido a favor del cambio para garantizar a la ciudadanía una verdadera representación con su voto, en el pleno.

La Subcoordinadora de la bancada del PRI, Diputada María Isela Torres reconoció que esta es la primera vez en la que se hacen foros y mesas de trabajo para consensar con las diferentes fuerzas políticas y la opinión ciudadana, sobre la manera de elegir a los representantes del pueblo.

En el pleno, rechazó como en otras ocasiones, el hecho de que no se respetaran los tiempos establecidos por la comisión designada para la revisión de la posible reforma y mencionó que además de ser una falta de respeto, dejó ver que los partidos políticos que se opusieron, en su momento solamente buscaron beneficiarse para continuar gobernando sin haber sido electos por la ciudadanía.

Recalcó que no se puede satanizar al PRI por coincidir con Acción Nacional, puesto que no sólo en el caso de la Reforma Electoral se puede estar de acuerdo, sino en muchos otros temas de interés para la ciudadanía, sin embargo los llamados “partidos chicos” tres o cuatro días antes de llegar al dictamen que se presentó en la sesión, olvidaron que habían hecho un compromiso con todos los partidos de oposición, incluido el tricolor.

“Cuando hicimos un compromiso los partidos de oposición, coincidimos en que todos supuestamente íbamos a estar amarrados, pero cuando los partidos chicos habían sacado lo que les convenía con el PAN ya no les interesó y dijeron que no estaban de acuerdo con lo que proponía el PRI y que lo sentían pero no iban con nosotros” mencionó la legisladora juarense.

Aseveró que su Grupo Parlamentario también tiene derecho a negociar y ofrecer en esa coincidencia el apoyar una reforma electoral que engloba muchas de las cuestiones que la ciudadanía ha pedido durante mucho tiempo, sobre todo, el que exista una valoración real de los votos con los que cada partido político llega al Congreso del Estado.

Isela Torres también cuestionó sobre todo, lo que llamó “propuestas incongruentes” por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, puesto que fue la única fuerza política que propuso la revisión de cada una de las casillas en todo el estado, cada vez que se llamara a elecciones.

“Ese partido es el de la bandera que sólo acepta todo cuando gana, que solo existe la democracia gana y cuando no, pide voto por voto casilla por casilla… Luego dicen que no hay la seguridad en los órganos electorales, luego que porque no tienen representantes de casilla, esta reforma de ley, nos va obligar a todos los partidos a que seamos adultos mayores de 18 años y reconozcamos nuestras posibilidades” explicó Torres Hernández.

Finalmente, reiteró que confía en que con la reforma a la Ley Electoral, la política en Chihuahua transitará de manera más certera y segura y que quizá la conformación del Congreso del Estado será distinta.

“La ciudadanía reclama que hay partidos en los que todo el tiempo son las mismas personas en una y otra legislatura. En Chihuahua tenemos la madurez suficiente para reconocer eso, entiendo que de esto se le va la vida a mucha gente pero también nos va a obligar para que trabajemos más todos y que cada quien valga lo que cada ciudadano le otorga en las urnas” puntualizó.