Critica hijo de Alejandro Domínguez a Maru en redes

Noticias de Chihuahua.-

Jesús Domínguez, hijo del precandidato a la Presidencia Municipal, Alejandro Domínguez, a través de las redes sociales, compartió imágenes que exhiben un bache y pone un mensaje en contra de la alcaldesa Maru Campos, quien aspira por la reelección.

El joven decidió dedicar a la panista Maru Campos el siguiente mensaje:

[QUIEN NO CUMPLE NO MERECE REELEGIRSE]

Ya va para 2 meses de vida este cráter en el periférico de la juventud !!!, así que el día de hoy estamos de manteles largos ya que se cumple un mes exacto de mi gestión ante Presidencia Municipal para atender este problema que así como muchas cosas que no se hacen nos siguen afectado en el día a día, el pasado 25 de Diciembre de 2017 fui víctima de este bache, que digo bache, cráter!!, en donde me vi afectado en una llanta y un rin de mi vehículo, y según me comentaron quienes transitan a diario por ahí (trabajadores de la zona, transeúntes) tiene más de 3 meses y no se atiende, (como no me consta el dato), hoy le festejamos su buen 1er mes de vida 😃 🙌🏼, por las fechas decembrinas y vacacionales no se pudo levantar la gestión correspondiente en su momento (25/Dic) ya que no se encontraban laborando (totalmente comprensible) a lo que me dijeron que me atenderían el día 3 de Enero, misma fecha que acudí y se me dijo que en 72horas estaría una solución, hasta el día de hoy 3 de Febrero, 1 mes después, seguimos sin ninguna respuesta, por lo pronto los invito al pastel y aquí le seguimos festejado sus meses o años de vida que le resten!!