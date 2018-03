Critica Corral lentitud en caso César Duarte

Noticias de Chihuahua.-

La dilación que la PGR ha tenido en el caso de César Duarte contrasta con la celeridad, la prontitud y los métodos inusuales, en términos de comunicación gubernamental que ha puesto en marcha la dependencia, en torno a la supuesta investigación de lavado de dinero de Ricardo Anaya, señaló el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Lo anterior lo publicó el diario Excélsior.

En términos reales, sostuvo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, “nadie ha confirmado dicha investigación. Ni siquiera la Procuraduría, con todo y sus boletines, y el compartir los videos”, afirmó.

Mientras que, refiere, su gobierno sigue “extrañando la celeridad y la inmediatez que se había ofrecido —por parte de Gobernación y de la PGR— para tramitar el proceso de extradición de César Duarte”.

A la fecha, insistió, “no hay esa disposición que se firmó y que se comprometió públicamente a considerar a la Fiscalía General del estado como coadyuvante en ese proceso”.

Eso, dijo, “no ha avanzado; no tenemos la información precisa, no tenemos los datos porque no se nos ha permitido, no conocemos ni siquiera cómo se han formulado las solicitudes de extradición”.

Señaló que, de acuerdo con “información que tiene su gobierno, no oficial, por contactos en Estados Unidos, que no son ocho, sino cinco o seis peticiones de extradición y no se tiene certeza de cuáles son las causas o las carpetas presentadas”.

La demanda de su gobierno sigue siendo que la extradición de César Duarte se dé con base en todas las órdenes de aprehensión dictadas por los jueces estatales por diversos delitos de corrupción y peculado.

Además, advirtió que se desconoce si Estados Unidos está colaborando en el caso.

Lo único claro, dijo, también por fuentes informales, es que Duarte Jáquez “siempre ha estado ubicado por parte de los Marshalls de Estados Unidos, y que se conoce su movilidad”.

HACIENDA DE CHIHUAHUA NIEGA SUBEJERCICIO; “FUE SÓLO UN ERROR”

El secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, aclaró que el gobierno estatal no presentó un subejercicio de casi cinco mil millones de pesos, sino que fue un error de interpretación al presupuesto ejercido.

En entrevista, dijo que se interpretó como un gasto no ejercido por el gobierno porque no se tomaron en cuenta factores como el déficit de la entidad y las obras en proceso que ocuparán parte del presupuesto.

“No es subejercicio porque era nada más una previsión presupuestal. Como les comentó el subsecretario de Egresos, hay obras en proceso que están en calendario y que se van a terminar el 31 de marzo o después”, dijo.

Faltan obras

Agregó que hay obras en Chihuahua dentro del Programa de Desarrollo Regional (PDR), que opera el gobierno federal, y cada una de esas obras se aprueban con un calendario de ejecución.

“Ese calendario de ejecución puede o no terminar el 31 de diciembre, el 30 de marzo o el 30 de junio. Entonces, esas obras van ejerciendo el recurso de acuerdo con el calendario, por eso, aunque parezca que existen recursos todavía por disponer, son recursos que están calendarizados”.