Vive justicia en Chihuahua tiranía, locura y crímenes de lesa humanidad: Gutiérrez

Noticias de Chihuahua.-

El exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusó que la justicia en el Estado de Chihuahua vive sumido en una tiranía y en la locura y que incluso se cometen crímenes de lesa humanidad, que él mismo atestiguó durante su estancia en el Cereso 1 de Aquiles Serdán.

“No confío en la justicia de Chihuahua, por supuesto que no, ya he visto de lo que son capaces y un día van a saber lo que alcancé a ver… de lesa humanidad, ya prepararé mis documentos, no se vale que escondan lo que está sucediendo”.

Durante la audiencia intermedia por la causa penal 4094/2017, en la que se fijará fecha para su juicio oral, Gutiérrez Gutiérrez narró lo que ha vivido durante más de un año en Chihuahua, luego de haber sido acusado por el gobierno de Javier Corral Jurado de participar en desvíos de recursos públicos durante la administración de César Duarte Jáquez para apoyar al PRI.

EL exfuncionario priísta negó haber participado en el presunto desvío de de un millón 739 mil pesos a través de las empresas Jet Combustibles, S.A. de C.V. y Promotora de Señalamientos Integral, S.A.de C.V.

En primera instancia refirió que la moral Jet Combutibles, de la cual es socio y ha sido propiedad de su familia desde hace más de 40 años, participó en un contrato mercantil con el gobierno del Estado de Chihuahua para ofrecer 17 horas de vuelo.

Por otra lado, señaló que con la empresa Promotora de Señalamientos Integral ni siquiera tiene ninguna relación por lo que presentará la documentación necesaria para demostrar que no tuvo nada que ver con una contratación por parte de la Secretaría de Hacienda.

Además, negó categóricamente haber conocido a ningún funcionario de la administración de César Duarte Jáquez y calificó la acción de las autoridades en su contra como un acto de locura del que quizá las autoridades ni siquiera se han percatado.