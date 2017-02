Crearían brigada para inspeccionar comercialización de carne de equino

Noticias de Chihuahua.-

Autoridades estatales, ganaderos y diputados instalaron una mesa para analizar la comercialización de la carne de caballo, la cual está afectando a la comercialización de la carne de res.

En esta mesa se señaló que era fundamental realizar acciones encaminadas a etiquetar la carne de equino, debido a que actualmente se está vendiendo de manera incorrecta al no indicar el origen de la misma.

Los integrantes de la mesa señalaron que los problemas no se centraban en el origen de este producto, sino que se engañaba al consumidor al no especificar el origen de la misma y también se estaba comercializando a precios que no se encuentran regulados.

Dentro de las propuestas se determinó que era necesario realizar una brigada mixta, entre miembros de la Unión Ganadera, Coespris y Fiscalia, para vigilar la importación de la carne y exigir la etiquetación del producto, según planteó el director de fomento agropecuario en la secretaría de desarollo rural, Martín Solís.