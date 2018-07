Corral se va de vacaciones a Mazatlán

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral se fue de vacaciones a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, luego de concluir su participación en la Cabalgata Villista en Parral.

Una fotografía publicada por el Capitán Raúl Romero en su cuenta de Facebook, señala que se encontró con el mandatario estatal en un restaurante de mariscos en Mazatlán el sábado 21 de julio.

“Aquí Saludando y poniendonos a la Orden con el Gobernador del Estado de Chihuahua Lic. Javier Corral God is Good all the Time (sic)”, escribió el Capitán en su muro.

Tanto el gobernador como integrantes de su gabinete, así como un amplio sector de la burocracia chihuahuense, salieron de vacaciones desde el pasado viernes.