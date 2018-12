Corral niega que el IVA se reducirá en la frontera; “es un crédito fiscal”, afirma

Noticias de Chihuahua.-

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Javier Corral negó que la tasa del IVA en la frontera se reduzca, tal y como se anunció ayer por el gobierno federal a cargo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

No me explico porqué se está difundiendo por varios medios que habrá una reducción de la tasa del IVA en la frontera; al final no se cumplió el compromiso. El decreto dice otra cosa: se trata de un crédito fiscal que beneficiará mas a los intermediarios, que a los consumidores. https://t.co/Xt0sFXmnBk

