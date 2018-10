Contradice Maru Campos a empresa Klifer; Municipio paga

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta municipal Maru Campos, dejó claro que el Ayuntamiento de Chihuahua cumple con el pago a las siete empresas que tienen concesión para prestar el servicio de la recolección de basura.

Esta mañana no salieron a trabajar algunos camiones recolectores de la empresa Klifer, lo cual afectó a vecinos de colonias que salieron a sacar la basura al frente de sus casas, así como a los mismos trabajadores.

El problema de esta mañana es que hay camiones recolectores que “de plano” ya no sirven. Sacarlos al trabajo ponen en riesgo tanto al conductor como a peatones o automovilistas dado a que las llantas ya no sirven, son muy viejos y ya no reciben mantenimiento.

Hoy los propios trabajadores de esta empresa denunciaron ante Entre Líneas que la empresa evita invertir en las unidades, además, los está dejando sin comer al momento de retenerles el sueldo equivalente a 1,500 pesos por semana.

Al respecto la alcaldesa respondió en entrevista que se ha dado puntualmente ese compromiso que se tiene con Klifer.

“El Municipio hace mensualmente esos pagos que son hechos justamente de los impuestos que a los chihuahuenses les cuesta mucho trabajo ganar. Nosotros se los estamos pagando en el servicio de basura, en alumbrado público, parques, seguridad pública, etc. Desgraciadamente esta empresa ya tiene muchos años con el Municipio de Chihuahua y hemos revisado en qué condiciones está trabajando”.

Campos Galván recalcó también que diez de 20 camiones de la empresa Klifer tienen fallas graves que preocupan a todos, tanto a empleados como al Gobierno Municipal por la seguridad de los chihuahuenses.

Las empresas que tienen concesión con el Municipio son:

-Aseo Urbano Estrada

-Aseo Urbano de Chihuahua

-Dipacsa

-Comercial automotor

-Lifer del Norte (nombre comercial Klifer)

-ANCHO

-Jesús de las Casas