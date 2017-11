Continuará déficit; recurrirá Estado a créditos a corto plazo

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestó que ante la falta de recursos federales y al déficit presupuestario que se mantendrá en el 018, sobre todo por los pasivos que tiene diversos organismos descentralizados, deberán a recurrir a créditos a corto plazo para no generar recortes en áreas prioritarias.

“Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es recurrir a mecanismo de financiamiento de corto plazo para no recortar ningún programa, deuda no, ya deuda pública Chihuahua no pude contratar lo que podemos hacer es contratar créditos cortos que no pasan de un año”.

Sobre el déficit del presupuesto estatal, el mandatario manifestó que aún se debe determinar a cuánto ascenderá, sin embargo los pasivos que se arrastran en Pensiones Civiles, el sector educativo y en salud representan un dura carga para el Estado, a pesar de se ha mejorado la operación, sobre todo a través de medidas de austeridad,

Como ejemplo colocó al Colegio de Bachilleres (Cobach) donde la federación no ha querido reconocer los cerca de 238 grupos que se abrieron a lo largo de los años sin contar con la aportación federal y que el estado debe pagar en su totalidad.

De igual manera reconoció que no se ha podido solventar en su totalidad el déficit en el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), en hospitales y en Servicios de Salud.