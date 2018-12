Considera PRI un despilfarro de Corral el Presupuesto de Egresos 2019

Noticias de Chihuahua.-

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará en contra de la ley de egresos para el ejercicio fiscal 2019 por las siguientes razones:

1. No podemos respaldar el despilfarro de más de 250 millones de pesos en la Coordinación de Comunicación Social social, ya que existen necesidades más apremiantes como el rubro de becas, el abasto de medicamento y el fortalecimiento de la seguridad pública, además de apoyos a programas sociales para la mujer, mientras de que el semanario “Cambio 16” y las cápsulas radiofónicas “Puntualizando”, mismos que violan el artículo 134 de la Constitución.

2.- Mientras la prioridad es derrochar en la imagen del gobernador, se reduzca el presupuesto a la Secretaria de Desarrollo Social, específicamente a los programas dirigidos a las mujeres, por lo cual solicitamos se realice un reajuste para dotar de más recursos a esta Secretaría.

3.- Solicitamos se reajuste el presupuesto para que se aumente el recurso a la Secretaria de Salud para intensificar campañas para prevención y para aplicarlo en programas de detección oportuna, en la compra de mas mastógrafos y en contratar más médicos especializados en el tema, el gasto que se realice es redituable por el ahorro que se tendrán por atención de la enfermedad en casos avanzados, solicitamos se establezca un Programa Operativo Anual especifico para esto.

4.- Un desperdicio rotundo es el presupuesto para la coordinación de gabinete para la que se solicitan más de 22 millones de pesos, oficina que ha comprobado la falta de utilidad. De igual forma consideramos innecesario el aumento solicitado para despacho del gobernador en más de 2 millones, cantidad que creemos va para los incrementos al salario del mandatario y sus funcionarios.

5.- Otro caso en el que el gobernador tira el dinero de los chihuahuenses a la basura es la coordinación de política digital, en la cual se gastan más de 218 millones de pesos.

6.- La atención en todos los rubros en cuanto al presupuesto con perspectiva de género, es una deuda que parece no contempla saldar este gobierno, en comparecencias de los secretarios del gabinete, se mostró su desconocimiento del tema y la poca importancia al respecto que le dan, en este rubro lamentamos que exista una baja de cerca de 100 millones en comparación al 2018, incumpliendo con esto con el presupuesto progresivo que se debe de dar y afectando programas de apoyo a la mujer.

7.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género tiene tan solo presupuestado el 0.4% del total del presupuesto de la Fiscalía, lo cual representa 20 millones, existe el compromiso por parte del Fiscal General del Estado de incrementarlo al 2% para este ejercicio, además de la adquisición de un inmueble propio y parque vehicular, esto con independencia del centro de justicia para lamujer en juarez, esperemos que nos cumplan.

8.- La inversión Pública en pocas palabras no existe, el gasto estatal destinado a este rubro lo desvían a gasto corriente, regresamos dinero a la federación por una mala planeación financiera y hasta el momento no conocemos siquiera un proyecto de Inversión en infraestructura por parte de la administración estatal, es lamentable que la federación le quite cerca de mil millones en participaciones al Estado de Chihuahua por los diversos subejercicios que se han tenido.

9.- En relación a la educación el mayor éxito presentado por el Secretario del área ante los diputados, es el contar con 65 mil espacios de nivel superior, tristemente no hay un solo espacio creado en este sexenio, al contrario han disminuido los lugares para nuestros jóvenes, lejos está la promesa de dar universidad gratuita a los estudiantes chihuahuenses, y esto no se justifica con las becas que se pudieran otorgar.

10.- Ingresos totales estimados de 2018 en $65 mil 644 millones de pesos, cifra mayor en $7 mil 504.4 mdp de lo recaudado en 2017 ($58 mil 139.6 mdp), es decir un aumento del 8 por ciento, en términos reales y no alcanza.



11.- Los trabajadores del Gobierno del Estado, son un activo invaluable de la administración pública, se ha invertido en capacitación y profesionalización de los mismos, son personas con experiencia que han brindado su vida al servicio público, en campaña fue compromiso del Gobernador no despedir injustificadamente a ningún trabajador estatal, hoy vemos con tristeza el maltrato y menosprecio del cual son víctimas, por parte de la administración estatal, los recortes indiscriminados, la incertidumbre profesional, el terrorismo laboral y además el incumplimiento de sus derechos.

12.- Sigue presentando paquetes económicos deficitarios, con lo cual llegaremos a 9 mil millones el próximo año, acusando a fantasmas de la situación financiera actual, sin embargo, no conocemos los resultados del Plan de Austeridad, ni en montos ni en que áreas se tuvo, se le solicito dicha información al Secretario de Hacienda y aun no la ha enviado, vemos con preocupación la nula capacidad administrativa, excesos en promoción personal, fracasos en reestructuraciones financieras, gastos en programas, carreras y convenciones, a discreción y contratos sin licitar como la cuenta pública misma lo ha determinado; y ahora sin recursos para cubrir la nómina.

13.- En el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado, se aumentó casi al doble el presupuesto de viáticos y para el traslado del personal vía aérea se incremento casi cinco veces, en el combustible se aumento casi al doble y se presupuestaron casi 4 millones de pesos para la compra de 8 vehículos de lujo, en total en esta área hubo un aumento de 60 millones al presupuesto y todo esto con el desconocimiento del nuevo Auditor, lo cual el mismo acepto comentando que él desconocía en su totalidad el presupuesto que estaba solicitando, así de incongruente resulta esto, se necesita que se vuelva hacer una nueva revisión.