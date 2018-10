Congreso “perdonó” irregularidades a empresarios en manejo de recursos de Ficosec

Noticias de Chihuahua.-

Entre los empresarios involucrados que entregaron recursos a discreción a organizaciones constituidas por ellos mismos se encuentran Alejandra de la Vega, actual funcionaria del gobierno de Corral, y Luis Lara Armendáriz

La comisión de fiscalización de la legislatura pasada, presidida por el panista Jorge Soto, dejó pasar diversas irregularidades de empresarios en el manejo de más de 200 millones de pesos en recursos del Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad, mismas que no fueron solventadas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que dentro del dictamen presentado por la comisión mencionada se indicó que no había afectaciones al patrimonio de dicho fideicomiso.

Entre las irregularidades que muestra el informe técnico de la Auditoría Superior del Estado en la revisión del ejercicio fiscal 2015, se encuentra el incumplimiento a diversas normas jurídicas en relación a la asignación de recursos, los cuales se hicieron a beneficiarias que no se encontraban legalmente constituidas y además no hubo convocatorias previas, por lo que los recursos a terminaron en manos de organizaciones civiles creadas por los mismos empresarios que manejan los recursos del fideicomiso.

Una de las observaciones señala que se entregaron más de catorce millones de pesos a la persona moral Fundación Ficosec A.C, por conducto de la Fideicomisiaria Desarrollo Económico de Chihuahua A.C, no obstante dicha beneficiaria no se encontraba legalmente constituida en la fecha de aprobación y su acta constitutiva se registró en mayo del 2015, dos meses después de la aprobación del recurso en contravención a lo dictado por la ley, además de que no contaba con la experiencia requerida.

La observación III.2.5 del informe técnico de la Auditoría señala que el Comité Técnico de Ficosec no cumplió con el proceso de la asignación de recursos por medio de convocatoria, entregando así más de 233 millones de pesos a asociaciones que fueron conformadas por los mismos empresarios que integran el comité, en donde se encuentra incluso la actual secretaria de desarrollo económico de Gobierno del Estado, Alejandra de la Vega.

Los empresarios involucrados en las asociaciones a las que se les entregaron los recursos de manera discresional son Sergio Ochoa Muñoz, Luis Lara Armendáriz, Gabriel Ortiz Hernán y Samperio, Alejandra de la Verga Arizpe, Luis Octavio Muñoz Corral, Cuauhtémoc García Hernández, Gabriel Cantú Murguía, Jorge Contreras Fronelli, Luis Mario Dena Torres y Marco Antonio Parson Parra.

Las asociaciones beneficiadas fueron Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C; Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C; Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua A.C; Observatorio Ciudadano de Prevención y Seguridad y de Justicia A.C; Instituto de Formación Integral de Chihuahua A.C; Fundación Ficosec A.C; Observatorio Ciudadano de Seguridad Centro Sur A.C; Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C; y Observatorio Ciudadadano para Nuevo Casas Grandes A.C.