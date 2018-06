Congreso acata orden de justicia federal y restituye a Magistrado

Noticias de Chihuahua.-

Tras un ordenamiento del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, relativo al juicio de amparo 1767/2016-V, el Congreso del Estado dejó sin efectos el decreto número LXV/ABDEC/0217/2016 I P.O. que afectaba la ratificación inamovible del magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera y que fue aprobado por la actual legislatura en perjuicio del funcionario del Tribunal Superior de Justicia durante diciembre del 2016.

Fue durante el mes de diciembre del 2016 cuando la diputada del Partido Acción Nacional e integrante de la comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, Laura Mónica Marín Franco, presentó una iniciativa con carácter de decreto por medio la cual se proponía derogar los decretos 1552/2016 XXI P.E. y 1553/2016 XXI P.E. que ratificaban la reelección de Gerardo Acosta como magistrado de la sala regional del ramo penal en Parral y como magistrada por una sala regional del ramo civil, también en parral, a Otilia Flores Anguiano.

De igual manera, derogaron los Decretos No. 1552/2016 XXI P.E. y 1553/2016 XXI P.E., de fecha 22 de septiembre de 2016, publicados en el Periódico Oficial del Estado número 79, el 1o. de octubre de 2016, por medio de los cuales se reeligieron en sus cargos de Magistrado y Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que actualmente desempeñan, al Licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera y a la Licenciada Otilia Flores Anguiano, respectivamente, y se les otorgó la inamovilidad judicial.

También en el citado Decreto No. LXV/ABDEC/0217/2016 I P.O., se ordenó la reposición de los procedimientos de reelección en su caso, en el cargo de Magistrada y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, iniciados a la Licenciada Otilia Flores Anguiano y Licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera, en lo que corresponde a esta Soberanía, a partir del turno a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, a fin de que esta elabore los dictámenes relativos a la reelección, o no, en dichos cargos y, en su momento, sean sometidos para su aprobación, o no.