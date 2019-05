Confirma FGE identidad de testigos en juicio vs Gutiérrez

Noticias de Chihuahua.-

El agente del Ministerio Público, Eduardo Cháirez, reveló parte de las declaraciones rendidas por testigos de identidad reservada durante la etapa de debate del juicio 22/2019 que se sigue en contra del priísta Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, además de que confirmó que uno de ellos es el ex secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral y otro el ex coordinador Administrativo y de Servicios, Ever Aguilar Sandoval.

Este lunes, el juicio contra “La coneja” llegó a su etapa final con la exposición de alegatos finales, en la cual, el Ministerio Público señaló que se acreditaron los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal de peculado agravos, que según lo establecido por el Código Penal del Estado, amerita una pena de cuatro a 12 años de prisión.

Aunque es su exposición no mencionó el nombre directo de Herrera Corral, el agente Cháirez sí detalló que el testigo identificado con la clave DY02964/2017 hizo mención a su carga durante una audiencia privada a mediados de abril.



En dicha ocasión, el declarante refirió que vio a Gutiérrez Gutiérrez la noche del 20 de diciembre del 2015 en una plaza comercial de Polanco, en la ciudad de México.

En dicho encuentro el imputado le solicitó el pago por los contratos con Jet Combustibles y Promotora de Señalamientos Integral, pues el testigo “ostentaba un cargo de primer nivel, como titular de la Secretaría de Hacienda”.

Por otra parte, el MP refirió que el otro testigo ocupó el cargo de ex coordinador Administrativo y de Servicios, es decir, Ever Eduardo Aguilar Sandoval.

Algunos otros datos vertidos por los testigos protegidos fueron que entre los servidores públicos que también se vieron involucrados en la simulación de los contratos con las empresas antes mencionados se encontraba el ex director de Administración de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles y que sutilizó un correo electrónico falso a nombre de Javier López para intercambiar documentos y realizar solicitudes con Gutiérrez Gutiérrez.