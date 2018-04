Confirma Corral agresión a sus escoltas; dice que no estaba ahí

Noticias de Chihuahua.-

A través de sus redes sociales, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, confirmó que los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que fueron atacados el día de hoy forman parte de su esquema de seguridad personal.

El mandatario estatal precisó que estos fueron agredidos mientras realizaban patrullajes en la zona y todos resultaron con lesiones no consideradas como graves, señalando que él se encuentra fuera de peligro pues no se encontraba en el lugar y nunca corrió riesgo alguno.

Agradezco las muestras de afecto y solidaridad. Estoy bien. Elementos de la CES que forman parte de nuestro esquema de seguridad personal, fueron agredidos mientras realizaban patrullaje de zona; son lesiones no graves. No me encontraba en el lugar, y nunca corrí riesgo alguno.

— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) April 8, 2018