Concesionarios quieren operar troncal pero no tienen capacidad

Noticias de Chihuahua.-

El director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos Legarreta, señaló que los concesionarios del transporte público no cuentan con la capacidad para poder operar la línea troncal del Metrobús Chihuahua, por lo que descartó que les vaya a ser entregada.

Gallegos Legarreta señaló que la manifestación que los concesionarios realizaron ayer en los patios y talleres de la terminal sur del Metrobús tuvo la intención real de exigir al Gobierno del Estado la entrega de la ruta troncal y un aumento a las tarifas del transporte.

Durante la protesta, el líder de la CTM, Francisco Lozoya Ontiveros, señaló que la Dirección General de Gobierno y Transporte les exigió la entrega de estas instalaciones pese a que al Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDEU) se las cedió en comodato hasta el 2024.

En este sentido, Gallegos Legarreta subrayó que la verdadera intención de los transportistas es quedarse con el control de la ruta troncal pues los patios y talleres son de la Operadora de Transporte Colectivo, que es al instancia que opera el Metrobús Chihuahua y al que cuenta con ese comodato de la SDUE.

“Respecto de la ruta troncal yo debo señalar que en este momento no es posible porque quien opera los patios es quien opera la troncal y en este momento el gobierno, a través de operadora de Transporte es quien está desarrollando esta actividad y yo le preguntaría a la ciudadanía, ¿así en las condiciones como tienen los concesionarios las alimentadoras, eso quieren para la troncal? Los concesionarios tienen que aplicarse, no están a la altura de manejar la troncal”

El funcionario subrayó que el principal problema del transporte público en Chihuahua se encuentra, precisamente, en las rutas alimentadoras por lo que no es viable ni siquiera pensar que ellos manejen la troncal.

“No es con esos berrinches ni con esas solicitudes tan extravagantes… no pueden con las alimentadores porque incluso ellos mismos lo han señalado. ¿Si ellos manejaran la troncal sostendría la tarifa de siete pesos’ pues por supuesto que no ¿La tendrían con una frecuencia de dos minutos?… No tiene la calidad moral para solicitar tal cosa a través de la manifestación que hicieron”.