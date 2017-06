Conceden suspensión provisional a Tarín y Villegas por caso Ferreyes-Bildung

Noticias de Chihuahua.-

El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional a los juicios de amparos promovidos por el ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, Antonio Tarín García, y por el ex director General de Administración, Gerardo Villegas Madriles, para no ser imputados por el desvío de 2 millones 420 mil pesos del erario estatal en favor del ex diputado local Fernando Reyes Ramírez, quien ya fue vinculado a proceso por este hecho.

Tarín García y Villegas Madriles interpusieron los amparos el pasado 23 de junio en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la omisión de citarlo a comparecer y rendir su entrevista con el carácter de indiciado en la carpeta de investigación que originó la causa penal 1841/2017, referente al desvío de 2.4 millones de la Secretaría de Hacienda realizad en el 2016, a través de una simulación de contratación de servicios con la empresa Bildung.

En ambos casos se señaló que: “Se concede la suspensión provisional para que, en caso de que efectivamente el quejoso tenga la calidad de probable responsable en la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal número 1841/2017, la autoridad ministerial responsable se abstenga de formular la imputación en su contra hasta determinar la carpeta de investigación. Esto, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público; ello, hasta que se resuelva la suspensión definitiva, lo cual no implica la paralización de la facultad de investigación y consecuente integración de la misma. Lo anterior, con la finalidad de evitar perjuicios de imposible reparación a la justiciable, quien podría verse afectada en su derecho de defensa, en el caso de que la autoridad ministerial determine ejercer acción penal en su contra, caso en el cual, quedaría irreparablemente consumada la violación procesal, al cambiar necesariamente la situación jurídica del agraviado, haciendo improcedente el juicio de amparo”.

El juez de Distrito fijó las 10:35 horas del cuatro de julio de 2017 para el desahogo de la audiencia incidental referente a este amparo, el cual quedó archivado con el número de expediente 522/2017, en tanto que al juicio de Villegas, identificado con el número de expediente 521/2017, se desahogará el mismo días a las 9:55 horas.