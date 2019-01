Busca Hacienda seguro para “blindarse” vs aumentos de tasa de interés

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, informó que dentro de la convocatoria emitida para reestructurar o refinanciar 28 mil 9 millones 56 mil 726 pesos de la deuda pública, se prevé la compra de una garantía o “instrumento derivado” para blindarse ante posible aumentos en las Tasas de Interés Interbancarias (TIIE).

Fuentes Vélez detalló que la Secretaría de Hacienda realizará una proyección de qué tanto puede crecer la TIIE en este año para adquirir una especie de seguro que garantice que el estado no pagará más intereses aunque el Banco de México suba las tasas.

“Un derivado es como un seguro en donde nosotros decimos ‘yo creo que la TIIE no va a llegar más allá del 9 por ciento’ entonces yo compro un seguro donde la TIIE no va a subir de ese pocentaje y eso me cuesta, cada mes estoy pagando”.

Añadió que el costo del derivado ronda, más o menos, los 3 millones de pesos por año, pero depende mucho de los términos de los contratos.

El funcionario explicó que en el refinancimiento de la deuda bancaria que se realizó el año pasado no se adquirió esta garantía pues no existían las condiciones para solicitar al Congreso del Estado la autorización del mismo.