Comparece Fuentes Vélez ante diputados por reestructuración de deuda

Noticias de Chihuahua.-

Por cuarta vez, el secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez se presentó en la sede del Poder Legislativo para explicar a los diputados locales sobre la reestructuración de la deuda, ante la falta de información que señalaron los legisladores de oposición.

Esta reestructuración de la deuda viene contemplada en la Ley de Disciplina Financiera, donde se indica que el Gobierno necesitará la aprobación de esta reestructuración cuando no se cumplan con una serie de condiciones, mismas que son la reducción de tasas de los adeudos o que no se incremente el saldo insoluto de la deuda actual, en este caso de las que se tienen con 10 instituciones bancarias.

El diputado Miguel La Torre informó que si bien no se puede garantizar las reducciones previamente porque primero debe aprobarse por Congreso para tener como aval al poder legislativo ante los bancos en donde se realizará la subasta inversa, se espera que se realice la renegociación en las mejores condiciones para el estado, pues supuestamente se pierden hasta 700 mil pesos diarios.

En este tema el secretario de Hacienda aseguró que si en el momento de contratar no se reciben propuestas que mejoren las condiciones de estos créditos no se estará aceptando ninguna propuesta, pues buscan un plazo de 19.5 años y tasas que convengan al estado de Chihuahua para no perder los 700 mil pesos diarios que se adeudan con las instituciones bancarias.