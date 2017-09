Colocan memorial a víctimas de masacre en rechazo a política de limpieza social

Noticias de Chihuahua.-

“los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”

-Eduardo Galeano

En un rechazo a la política de limpieza social justificada por el Estado, ciudadanos arribaron pasadas las 10 de la mañana al centro de rehabilitación “Uniendo Familias para Vivir Mejor” y colocaron en las paredes de este lugar una placa en memoria a las 15 personas masacradas el pasado miércoles.

En un acto simbólico se reclamó al Estado la incapacidad para brindar seguridad a los chihuahuenses y su política fallida en materia de seguridad y reinserción social, así como también se criticó la falta de acordonamiento en el centro que ha evidenciado para vecinos del sector la nula investigación que se realiza en torno a este asesinato, el cual recuerda a otras masacres del 2008 al 2010.

Para quienes decidieron exigir justicia al Gobierno Estatal por esta masacre desde el lugar donde fue perpetuada, la criminalización hacia las víctimas es algo que debe terminar, pues desde que los medios locales reportaron el asesinato, las autoridades sin investigación previa comenzaron a emitir señalamientos sobre la relación de las víctimas con el crimen organizado.

Pese a que hay inocentes en los últimos ataques armados y la misma Fiscalía reconoce que en el 80 por ciento de las ejecuciones que se dan por relación con el narcomenudeo no todas las víctimas son culpables de los delitos relacionados con la salud, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, ha sentenciado que en Chihuahua no se está viviendo un fenómeno de violencia contra la población, por lo que no hay que caer en la “magnificación” pues los ataques están focalizados en un enfrentamiento entre grupos criminales.

Derivado de estas declaraciones y las otorgadas por autoridades de la Fiscalía es que ciudadanos han exigido justicia sin distinción para estos asesinatos y los más de mil 400 que se han cometido durante un año en el estado de Chihuahua, en donde resalta el mes de septiembre que está por finalizar por esta masacre y la perpetuada en contra de un centro nocturno al norte de la ciudad, la cual dejó cinco muertos y varios heridos.

En este año además también puede contabilizarse el ataque armado en contra de un bar en el municipio de Cuauhtémoc, el cual dejó seis muertos y varios heridos, de los cuales no se ha establecido su relación con actividades delictivas.