Clave L no es una promoción sino un derecho que debe pagarse; reconocen a Sección 42

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que en abril el magisterio de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron paro de labores exigiendo el pago de sus salarios pero además que se respete el pago de sus prestaciones, hoy se dio a conocer que la minuta que hubo entre Estado y el sindicato megisterial reconoce que la clave L no es una promoción sino un derecho que debe pagarse.

Dentro de los acuerdo se destaca la el Tiempo Completo Mixto o como mejor la conocen la Clave L, no es una promoción sino un derecho adquirido que el gobierno debe pagar.

A continuación los acuerdos que presenta el documento:

PRIMERO. El Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Educación y Deporte y de Hacienda, representada por sus Titulares C. Lic. Pablo Cuarón Galindo, y C. Dr. Arturo Fuentes Velez, la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representada por su Secretario General C. Profr. Ever Enrique Avitia Estrada, y el representante de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD)**********,reafirman su compromiso de continuar respetando todos los derechos y prerrogativas de carácter laboral, salarial, prestacional, de seguridad social, entre otros, ya adquiridos, y que actualmente tienen los Trabajadores de la Educación agremiados a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en lo que no contravenga a las disposiciones legales vigentes.

SEGUNDO. De acuerdo a los criterios adoptados y emitidos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD)**********, se reconoce que la Plaza de Tiempo Completo Mixto no es un Programa por estímulos análogo al Programa de Carrera Magisterial, ni sus beneficios constituyen una promoción, estímulo o incentivo, ya que se trata de una plaza debidamente regulada y tabulada, por lo que Gobierno del Estado de Chihuahua reconoce la permanencia y continuidad de la plaza con sus beneficios a todos aquellos docentes que hayan acreditado los requisitos señalados en el numeral VI del capítulo de antecedentes del presente instrumento hasta antes del 15 de agosto de 2014, resultando éstos todas las personas que se señalan en el listado que se adjunta como Anexo XXX

Por tanto, el Gobierno del Estado, sensible a la problemática y buscando una solución integral, procederá a realizar los trámites administrativos correspondientes para que se pague de conformidad con el tabulador a todos los casos a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo el retroactivo respectivo según corresponda, todo lo cual deberá estar cubierto en su totalidad en los términos en que exista disponibilidad presupuestal para ello.

TERCERO. La Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Gobierno del Estado de Chihuahua, teniendo como testigo de honor a la representación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD)**********,aceptan y acuerdan que el compromiso asumido en el acuerdo anterior sólo será para los casos procedentes referidos y que cumplan con los requisitos anteriores al 15 de agosto de 2014.

CUARTO: Las partes acuerdan la conformación de una mesa técnica para elaborar un Esquema o Programa que permita el tránsito del Esquema de Educación Básica (EEB) al marco normativo vigente que regula la LGSPD de todas aquellas prestaciones, beneficios, derechos o prerrogativas con las que cuentan los Trabajadores de la Educación agremiados a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación después del 15 de agosto de 2014, ya que éstas ya no son procedentes en términos de la legislación vigente.

De igual manera en la minuta se comprometen a fortalecer una constante comunicación institucional a través de mesas de trabajo que privilegien el dialogo y la propuesta para que no se vulnerado ningún derecho de los Trabajadores de la Educación.