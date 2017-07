Clausura Profeco seis mueblerías

Noticias de Chihuahua.-

La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chihuahua, Yubia Iveth Velázquez Chávez, informó tras inspeccionar ocho empresas de venta de muebles, seis de ellas fueron clausuradas por diversos motivos, entre ellos el no especificar la garantía, ni exhibir los precios.

Profeco revisó diversos comercios en la ciudad, algunas de las cuales recibieron medidas cautelares que no levantarán hasta que cesen las faltas por las que sancionaron a los establecimientos.

“Al no especificar la garantía por escrito y no exhibir precios de los artículos que tienen en exhibición para su venta, son causa de suspensión de su comercialización hasta no culminar con los trámites que por ley ameritan”, informó Yubie Velázquez.

Además de los sellos de clausura correspondientes, la delegación colocó hojas con información que deben tener los consumidores sobre sus derechos a la hora de comprar.